Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerinde yaşayan vatandaşların güvenliği için tedbir amaçlı olarak gerçekleştirilen tahliyelerle sürdürüldü.

Yangına Hızlı Müdahale

Rüzgarın etkisinin azalmasıyla yangının yayılması durdu ve kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına devam ediliyor. İlk belirlemelere göre yaklaşık 44 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Valilikten Açıklama

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış saatinin 17:30 olarak kaydedildiğini duyurdu. Yangının sebebinin henüz belirlenmediğini ifade eden Taşolar, 2 helikopter, 102 araç ve toplam 267 personel ile yangına müdahale edildiğini aktardı.

Vatandaşların Durumu

Yukarımeydan köyünden tahliye edilen 64 yaşındaki Aynur Kurt, "Dağdan dumanların yükseldiğini gördük ve köye haber geldi. Mecbur kalıp evimizi terk ettik," diyerek yaşanan durumu anlattı. 82 yaşındaki Emine Tunç ise oğlu ile birlikte yangın nedeniyle köyden ayrıldıklarını ve jandarmaların yardımıyla güvenli bir alana geçtiklerini ifade etti.

AFAD'dan Resmi Açıklama

Çankırı AFAD İl Müdürlüğü, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Tahliye edilen köyler arasında toplam 66 konut ile 125 kişi yer aldı. Ayrıca yangın bölgesinden 126 hayvan da güvenli bir alana taşındı.

Yangının nedenine dair inceleme ve soruşturmaların başlayacağı belirtildi. Ekiplerin çalışmaları ve gerekli önlemler devam etmektedir.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam etti.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam etti.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam etti.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam etti.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam etti.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam etti.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam etti.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam etti.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam etti.