Çankırı'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Çankırı'nın Ilgaz İlçesinde Yangın Çıktı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, Yukarımeydan köyündeki ormanlık alanda belirlenemeyen bir nedenle orman yangını meydana geldi. Yangına, olay yerine gelen Çankırı, Kurşunlu, Ilgaz ve Atkaracalar belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler müdahale ediyor.

Ekiplerin Özverili Çalışmaları Sürüyor

Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için tüm güçleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenememiş durumda.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinin Yukarımeydan köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Çankırı, Kurşunlu, Ilgaz, Atkaracalar belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yaptı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinin Yukarımeydan köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Çankırı, Kurşunlu, Ilgaz, Atkaracalar belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yaptı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinin Yukarımeydan köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Çankırı, Kurşunlu, Ilgaz, Atkaracalar belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yaptı.