Çankırı'da Otluk Alanında Yangın, Ormana Sıçramadan Kontrol Altına Alındı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesi'nde otluk alanda çıkan yangın, hızlı bir müdahale ile ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, İlçeye bağlı Kısaç köyü mevkisinde yer alan ormanın kenarındaki otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi. Olayın bildirilmesinin ardından, Çerkeş Belediyesi itfaiye ekipleri ile Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesi sayesinde yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonrası, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da olay yerinde incelemelerde bulunarak, bilgi aldı.

Olay, yerel halkın ve yetkililerin dikkatinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.