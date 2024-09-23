DOLAR
34,13 -0,12%
EURO
38,02 0,24%
ALTIN
2.886,46 -0,42%
BITCOIN
2.159.010,53 -0,16%

Çankırı'da Otomobil Yaya Kaza Tehlikesi Yarattı

Çankırı'da kontrolden çıkan bir otomobil, yolda yürüyen iki kişiye son anda çarpmaktan kurtulmalarını sağladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 17:34
Çankırı'da Otomobil Yaya Kaza Tehlikesi Yarattı

Çankırı'da Yaya Kazası Kıl Payı Önleniyor

Çankırı'da meydana gelen olayda, yolda yürüyen iki kişi, kontrolden çıkan bir otomobilin teğet geçmesiyle büyük bir tehlikeden kurtuldu.

Olayın Detayları

Otomobil, Adnan Menderes Caddesi üzerinde seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle kontrolden çıktı. Yolda yürüyen iki kişi, son anda araçtan kaçmayı başardı.

Olayın ardından otomobil, bir çöp konteynerine ve park halindeki bir araca çarparak durabildi. Bu sırada yaşananlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yoldan çıkarak duvara çarptığı ve yürüyen iki kişinin tehlikeyi nasıl atlatabildiği açıkça gözler önüne seriliyor.

Güvenlik Önlemleri ve Geçmişteki Olaylar

Bu tür olaylar, yolda yürüyenlerin güvenliğini tehdit ettiğinden, yerel yönetimlerin yollarda güvenlik tedbirlerini artırması gerektiği sıkça ifade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümraniye'de Şehit Olan Polis İçin Tutuklama Talebi
2
Kahramanmaraş'ta Darbe Olayı: İki Kadın Tutuklandı
3
Türk Sinemasının Usta İsimlerinden Tomris Giritlioğlu Hayatını Kaybetti
4
Bakan Yerlikaya, Ümraniye Olayıyla İlgili Soruşturma İddialarını Reddetti
5
Bakan Ersoy’dan Bedri Rahmi Eyüboğlu Sergisine Ziyaret
6
İstanbul Ümraniye’de Acı Kayıp: Polis Memuru Şeyda Yılmaz Görev Başında Suç Makinesi Yunus Emre Geçit Tarafından Şehit Edildi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı