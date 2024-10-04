Çankırı'da Şarampole Devrilen Otomobilde İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Çankırı'da Üzücü Kaza

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde meydana gelen trajik bir kaza, iki çocuğun hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olayda yaralanan dört çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Kazanın Detayları

Henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, Büyükgöl yolu mevkiinde şarampole devrildi. Olay anında araçta bulunan O.A. (17) ve S.G. (14) olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Diğer çocuklar T.K. (15), H.E. (14), İ.H.Y. (14) ve M.R.B. (13) çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı.

Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Olayın ardından durumu bildiren ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla önce Kurşunlu Devlet Hastanesi’ne, ardından buradaki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi’ne yönlendirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.