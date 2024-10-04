DOLAR
34,23 0,08%
EURO
37,62 0,18%
ALTIN
2.919,65 -0,07%
BITCOIN
2.118.156,64 0,91%

Çankırı'da Şarampole Devrilen Otomobilde İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde meydana gelen kazada iki çocuk yaşamını yitirdi, dört çocuk yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 22:40
Çankırı'da Şarampole Devrilen Otomobilde İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Çankırı'da Üzücü Kaza

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde meydana gelen trajik bir kaza, iki çocuğun hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olayda yaralanan dört çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Kazanın Detayları

Henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, Büyükgöl yolu mevkiinde şarampole devrildi. Olay anında araçta bulunan O.A. (17) ve S.G. (14) olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Diğer çocuklar T.K. (15), H.E. (14), İ.H.Y. (14) ve M.R.B. (13) çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı.

Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Olayın ardından durumu bildiren ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla önce Kurşunlu Devlet Hastanesi’ne, ardından buradaki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi’ne yönlendirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

Ziraat Bankası'ndan sonra O banka da gemileri yaktı! Faizler yerin dibinde seyrediyor

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Japonya'da Sel Tehdidi: 50 Bin Kişi İçin Tahliye Kararı Alındı
2
Yusuf Ziya Yılmaz, Bartın'da Partililerle Buluştu
3
Iğdır'da Kaybolan Öğretmen Otel Odasında Ölü Bulundu
4
BM Güney Sudan'daki Yargısız İnfazlar Hakkında Endişelerini Açıkladı
5
Tunus'ta Demokrasi İçin Yürüyüş Düzenlendi
6
Bayburt'ta Feci Kaza: Otomobil Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
7
Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı Davası Devam Ediyor

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Ekim de fırtınalar kopartacak kampanya! Çifte kazanç açıklandı

Ziraat Bankası'ndan sonra O banka da gemileri yaktı! Faizler yerin dibinde seyrediyor

Ekim ayında 4A 4B 4C'liye kallavi ödeme! Tutar 20.000 TL'yi geçti! Bugün başvuran 17 Ekim'de alacak

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!