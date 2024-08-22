Çankırı'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Silahlı Çatışma Çankırı'yı Sarsıyor

Çankırı'nın Buğday Pazarı Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan silahlı kavga sonuçlarıyla dikkat çekti. Olay, Gül Sokak'ta iki kişi arasında çıkan tartışma sonucunda meydana geldi.

Olayın Detayları

Ali A. ile C.Ö. arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. C.Ö., yanındaki silahla Ali A.'ya ateş etti.

Acı Son

Çevreden gelen ihbarlar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri intikal etti. İlk müdahaleyi takiben hastaneye kaldırılan Ali A., Çankırı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltı ve Soruşturma

Olayın ardından C.Ö. gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Olayın detayları ve nedenleri ile ilgili incelemeler sürmektedir.