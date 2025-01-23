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Çankırı'da Takla Atan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Çankırı-Çorum kara yolunda meydana gelen kazada takla atan otomobildeki üç kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 20:03
Çankırı'da Takla Atan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Çankırı'da Korkutan Kaza: 3 Yaralı

Çankırı-Çorum kara yolu üzerinde, Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında, bir çocuk dahil olmak üzere üç kişi yaralandı.

Olay, İsmail B. (30) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobilin, Kızılırmak ilçesi Yeniyapan mevkisi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atması neticesinde gerçekleşti.

Kazada, sürücü İsmail B. ile araçta bulunan Aysel B. (30) ve Şaban B. (5) yaralanarak, olay yerinden geçen Çorum'un Oğuzlar ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Cebeci tarafından ilk müdahale yapıldı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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