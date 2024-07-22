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Çankırı'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Eldivan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Yaralıların durumu hakkında bilgi verildi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 17:41
Çankırı'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Çankırı'da Trafik Kazası Meydana Geldi

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde, hafif ticari bir araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Eldivan-Çankırı kara yolu ile Eldivan yol ayrımı mevkisinde gerçekleşti.

Kaza Detayları

İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlarda bulunan M.L. (74), O.E.Ç. (18), Y.T.B. (18) ve L.Y. (63) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anında araç sahibi ve plakaları henüz tespit edilememiştir.

Yardım Ekipleri Olay Yerinde

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Yaralıların bir kısmı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda araçtan çıkarıldı ve çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Yaralılardan L.Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirilmektedir. Diğer yaralıların durumu hakkında detaylı bilgiye ulaşılamamıştır.

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