Çankırı'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı. İstanbul'dan Giresun'a gitmekte olan M.K. yönetimindeki 34 DK 3251 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Çerkeş mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada, sürücü M.K. ile birlikte araçta bulunan H.K, F.K. ve S.Ş. yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çerkeş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.