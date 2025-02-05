DOLAR
35,9 0,08%
EURO
37,44 -0,27%
ALTIN
3.317,26 -1,02%
BITCOIN
3.526.015,68 0,6%

Çankırı'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Çankırı'da İstanbul'dan Giresun'a giden otomobil refüje çarptı, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 19:50
Çankırı'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Çankırı'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı. İstanbul'dan Giresun'a gitmekte olan M.K. yönetimindeki 34 DK 3251 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Çerkeş mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada, sürücü M.K. ile birlikte araçta bulunan H.K, F.K. ve S.Ş. yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çerkeş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
2
Aydın'da Tır Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı
3
Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
4
Kocaeli'de İş İnsanı Nurhan Ör'ün Cinayeti: Altı Sanığın Yargılaması Devam Ediyor
5
Emine Erdoğan'dan AK Parti Kadın Kolları Kongresi'ne Destek Mesajı
6
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, AB'nin Orta Doğu Temsilcisi Koopmans ile Görüştü

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!