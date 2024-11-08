Çankırı'da Üç Araç Kazasında 14 Yaralı

Çankırı'da Üç Araç Kazasında Yaralılar Var

Çankırı'da meydana gelen korkunç bir trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Olay, İstanbul-Samsun kara yolu üzerinde, Göynükçukuru köyü yakınlarında gerçekleşti.

Olayın Ayrıntıları

Midibüs, tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada, A.Y. tarafından yönetilen 18 LE 111 plakalı midibüs, yol kenarında park halindeki E.Ö.'ye ait 34 MBP 477 plakalı tıra arkadan çarptı ve devrildi. Bu esnada, M.K. idaresindeki 34 HZ 2272 plakalı hafif ticari araç da devrilen midibüse çarptı.

Yaralıların Durumu ve Olay Yeri Müdahalesi

Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri derhal sevk edildi. Yaralıların 1'i ağır ve 2'si çocuk olmak üzere toplam 14 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Trafik Durumu

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.