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Çankırı'da Uluslararası Tuz Festivali'nde ATV ve Offroad Gösterisi

Çankırı'nın 3. Uluslararası Tuz Festivali'nde zorlu ATV ve offroad gösterileri yapıldı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 17:47
Çankırı'da Uluslararası Tuz Festivali'nde ATV ve Offroad Gösterisi

Çankırı'da Heyecan Dolu ATV ve Motokros Gösterisi

Çankırı, 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. ATV, motokros ve offroad gösterileri, Çankırı Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda büyük ilgi gördü.

Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda Zorlu Yarışlar

Etkinlik, Çankırı’nın Recep Tayyip Erdoğan Parkı mevkisinde oluşturulan zorlu parkurda gerçekleştirildi. Sürücüler, çamur, rampalar, çukurlar ve virajlarla dolu bu zorlu parkurda adeta kıyasıya mücadele etti.

Vatandaşlardan Büyük İlgi

Gösteriyi izlemeye gelen kalabalık bir vatandaş grubu, sürücülerin heyecan dolu anlarına ortak oldu. Çankırı Offroad Kulübü üyesi Mehmet Sevindim, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, "Kulüp ve Çankırı Belediyesi olarak harika bir pist hazırladık. Bu etkinlikle centilmenlik yarışını teşvik etmek ve insanları farklı bir atmosferle buluşturmak istedik." ifadelerini kullandı.

Yarış Kategorileri ve Gelecek Yıllar İçin Umut

Mehmet Sevindim, etkinlik kapsamında UTV, motokros ve pikap olmak üzere üç farklı kategoride yarışların yapıldığını belirtti. "Hepsi birbirinden güzeldi. Her yıl organizasyon daha da gelişiyor. Önümüzdeki yıl daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum." diyerek geleceğe dair umut verdi.

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi...

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi gerçekleştirildi.

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi...

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi gerçekleştirildi.

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi...

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi gerçekleştirildi.

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi...

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi gerçekleştirildi.

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi...

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi gerçekleştirildi.

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi...

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi gerçekleştirildi.

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi...

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi gerçekleştirildi.

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi...

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi gerçekleştirildi.

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi...

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi gerçekleştirildi.

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi...

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi gerçekleştirildi.

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi...

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi gerçekleştirildi.

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi...

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi gerçekleştirildi.

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi...

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi gerçekleştirildi.

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi...

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi gerçekleştirildi.

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi...

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi gerçekleştirildi.

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