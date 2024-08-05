Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Çankırı'da Uluslararası Tuz Festivali'nde Heyecan Verici Spor Etkinlikleri

Çankırı Tuz Festivali'nde futbol ve voleybol maçları, eski milli futbolcu Ümit Karan'ın başlama vuruşu ile başladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 19:51
Çankırı'da Uluslararası Tuz Festivali'nde Heyecan Verici Spor Etkinlikleri

Uluslararası Çankırı Tuz Festivali'nde Spor Coşkusu

Çankırı'da düzenlenen 3. Uluslararası Tuz Festivali, bu yıl da spor tutkunlarını bir araya getirdi. Festivale özel olarak hazırlanan tuz sahasında futbol ve voleybol etkinlikleri yapıldı.

Tuzdan Oluşturulan Atletizm Arenası

16-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında Çankırı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festivalin açılış maçında eski milli futbolcu Ümit Karan, futbol müsabakasının başlama vuruşunu yaptı. İsmet İnönü Ortaokulu bahçesinde yeniden inşa edilen tuz sahası, sporculara benzersiz bir deneyim sundu.

Politikacılardan Destek Mesajları

Etkinlikte konuşma yapan MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, tuzun hem Türkiye’de hem de dünya genelinde tanıtımında emeği geçen herkese teşekkür etti. Yılık, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği artıracağına dikkat çekti.

Başkan Esen’den Turizm Vurgusu

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, festival kapsamında 742 sporcunun katılım sağladığını açıkladı. Ayrıca, tuz mağarasının turizm açısından önemli bir lokomotif olacağını ve bu yılki festivale büyük katılım olacağını belirtti.

Ümit Karan’ın Değerlendirmesi

Maç sonrası bir değerlendirmede bulunan Ümit Karan, tuz sahasında futbol oynamanın kendisi için oldukça enteresan olduğunu ifade etti ve Çankırı'nın tanıtımına büyük katkı sunan bu etkinliğin gençlere sporu sevdirmek için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

Ümit Karan, "Buradaki gençleri spora teşvik etmek için çok önemli. Sanki denizde top oynamış gibi oldum," şeklinde konuştu. Pazartesi günü yapılacak final mücadelesinin ise büyük bir coşkuyla gerçekleşmesi bekleniyor.

Çankırı'da, 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, tuzdan yapılan...

Çankırı'da, 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, tuzdan yapılan sahada oynanan maçla başladı.

Çankırı'da, 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, tuzdan yapılan...

Çankırı'da, 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, tuzdan yapılan sahada oynanan maçla başladı.

Çankırı'da, 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, tuzdan yapılan...

Çankırı'da, 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, tuzdan yapılan sahada oynanan maçla başladı.

Çankırı'da, 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, tuzdan yapılan...

Çankırı'da, 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, tuzdan yapılan sahada oynanan maçla başladı.

Çankırı'da, 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, tuzdan yapılan...

Çankırı'da, 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, tuzdan yapılan sahada oynanan maçla başladı.

Çankırı'da, 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, tuzdan yapılan...

Çankırı'da, 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, tuzdan yapılan sahada oynanan maçla başladı.

İLGİLİ HABERLER

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

Emekli dikkat kesilecek: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

Emekli dikkat kesilecek: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

Bitcoin Trump'ı mı bekliyor! Kıyametin yaşandığı BTC'nin fırlayacağı tarih verildi

Alarmınızı sabah 09.00'a kurun! Kadınlara o tarihte BİM'de bayram gelecek!

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 2500 TL geri ödeme yıl sonuna kadar yapılıyor

Kamu bankasından 7 Eylül müjdesi! Seç beğen al - Her birinde 8.500 TL Bankkart'a tanımlanıyor!

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!