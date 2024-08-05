Çankırı'da Uluslararası Tuz Festivali'nde Heyecan Verici Spor Etkinlikleri

Uluslararası Çankırı Tuz Festivali'nde Spor Coşkusu

Çankırı'da düzenlenen 3. Uluslararası Tuz Festivali, bu yıl da spor tutkunlarını bir araya getirdi. Festivale özel olarak hazırlanan tuz sahasında futbol ve voleybol etkinlikleri yapıldı.

Tuzdan Oluşturulan Atletizm Arenası

16-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında Çankırı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festivalin açılış maçında eski milli futbolcu Ümit Karan, futbol müsabakasının başlama vuruşunu yaptı. İsmet İnönü Ortaokulu bahçesinde yeniden inşa edilen tuz sahası, sporculara benzersiz bir deneyim sundu.

Politikacılardan Destek Mesajları

Etkinlikte konuşma yapan MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, tuzun hem Türkiye’de hem de dünya genelinde tanıtımında emeği geçen herkese teşekkür etti. Yılık, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği artıracağına dikkat çekti.

Başkan Esen’den Turizm Vurgusu

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, festival kapsamında 742 sporcunun katılım sağladığını açıkladı. Ayrıca, tuz mağarasının turizm açısından önemli bir lokomotif olacağını ve bu yılki festivale büyük katılım olacağını belirtti.

Ümit Karan’ın Değerlendirmesi

Maç sonrası bir değerlendirmede bulunan Ümit Karan, tuz sahasında futbol oynamanın kendisi için oldukça enteresan olduğunu ifade etti ve Çankırı'nın tanıtımına büyük katkı sunan bu etkinliğin gençlere sporu sevdirmek için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

Ümit Karan, "Buradaki gençleri spora teşvik etmek için çok önemli. Sanki denizde top oynamış gibi oldum," şeklinde konuştu. Pazartesi günü yapılacak final mücadelesinin ise büyük bir coşkuyla gerçekleşmesi bekleniyor.

Çankırı'da, 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, tuzdan yapılan sahada oynanan maçla başladı.

Çankırı'da, 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, tuzdan yapılan sahada oynanan maçla başladı.

Çankırı'da, 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, tuzdan yapılan sahada oynanan maçla başladı.

Çankırı'da, 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, tuzdan yapılan sahada oynanan maçla başladı.

Çankırı'da, 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, tuzdan yapılan sahada oynanan maçla başladı.

Çankırı'da, 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, tuzdan yapılan sahada oynanan maçla başladı.