Çankırı'da Uyuşturucu ile Yakalanan Polis Memuru Tutuklandı

Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu

Çankırı'da, bir polis memuru uyuşturucu madde ile yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir izlenmekte olan polis memuru Ö.E.'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Olayın Detayları

Olay, Çankırı-Kastamonu kara yolu üzerinde yaşandı. Ekipler, Ö.E.'nin aracını durdurdu ve yapılan detaylı aramada 1940 uyuşturucu hap ile birlikte 10 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan polis memuru, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, tutuklama kararı vererek, Ö.E.'nin cezaevine göndermesine hükmetti.

Bu olay, güvenlik güçleri arasında artan uyuşturucu ile mücadele çabalarına dikkat çekmekte.