Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyon sırasında A.Y.H, İ.D, T.G.H. ve N.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bu başarılı operasyon, Çankırı'da uyuşturucu ile mücadelede atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.