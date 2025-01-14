Çankırı'da Vatandaşlar 150 Metre Derinde 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Çankırı'da bir grup vatandaş, yerin 150 metre altında, Anadolu Ajansı'nın düzenlemiş olduğu "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu etkinlik, hem katılımcılar hem de yer altı ortamı açısından oldukça dikkat çekici bir deneyim sundu.

Oylamanın gerçekleştirildiği alanda, vatandaşlar, fotoğraflara oy vermenin yanı sıra, etkinliği daha anlamlı hale getiren sohbetler gerçekleştirdi. Yer altındaki bu etkinlik, Anadolu Ajansı'nın haberleşme ve görsel medya alanındaki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çankırı'nın tarihi ve kültürel dokusuna uygun olarak, bu tür etkinliklerin sürdürülmesinin, toplumsal dayanışmayı artırıcı bir rol üstlendiği ifade ediliyor. Bu nedenle, vatandaşlar, yer altındaki bu etkinliğe yoğun bir ilgi göstererek, kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarına katkıda bulundu.

Çankırı'da vatandaşlar yerin 150 metre altında Anadolu Ajansının (AA) 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çankırı'da vatandaşlar yerin 150 metre altında Anadolu Ajansının (AA) 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.