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Çankırı'da Yangın: 100 Dekar Arazi Zarar Görürken Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu

Çankırı'nın Saçak beldesinde çıkan yangında 100 dekar ekili arazi zarar gördü, birçok hayvan telef oldu.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 21:08
Çankırı'da Yangın: 100 Dekar Arazi Zarar Görürken Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Saçak beldesinde meydana gelen yangında, yaklaşık 100 dekar ekili alan zarar gördü. Yerel kaynaklara göre, Yeni Mahalle Kumluçayır mevkisinde buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının hızla yayılması sonucunda, alevler evsizliğe yol açarak, Abdullah Arslan'a ait ahır ve samanlığa sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın söndürüldü.

Yangın sonucu, yaklaşık 100 dekar ekili alanın yanı sıra Arslan'ın ahırında da ciddi zarar oluştu. Ahırda bulunan çok sayıda küçükbaş hayvan, at, eşek, köpek ve tavuk telef oldu.

Yangın sırasında dumandan etkilenen Abdullah Arslan, Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Alevlerden kurtarılan bir kuzu ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri tarafından tedavi edilmeye alındı.

Yangının ardından Saçak Belediye Başkanı Erdal Karakaya, olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına hızlıca müdahale etmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Abdullah Arslan kardeşimizin ahırı ve samanlığı yandı. İçeride küçükbaş hayvanlardan telef olan var. Bütün belde halkımıza, köylülerimize, itfaiye ekiplerimize, herkese teşekkür ederim." dedi.

Belde sakinlerinden Yeliz Topal ise ilk başta duman gördüğünü belirterek, yangının kendilerine doğru geldiğini ve evlerinin son anda yanmaktan kurtulduğunu ifade etti.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Saçak beldesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dekar ekili arazi...

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Saçak beldesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dekar ekili arazi zarar gördü, çok sayıda hayvan öldü.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Saçak beldesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dekar ekili arazi...

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Saçak beldesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dekar ekili arazi zarar gördü, çok sayıda hayvan öldü.

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