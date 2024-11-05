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Çankırı'da Yangın Felaketi: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde çıkan yangın bir evi kullanılmaz hale getirdi. Yangın anında evde kimse yoktu.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 16:01
Çankırı'da Yangın Felaketi: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı'nın Bayramören İlçesinde Yangın Olayı

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde S.G. adına kayıtlı bir evde yangın meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İtfaiye ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Yangının çıktığı ihbarı üzerine derhal itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, hızla yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Yangın sonucunda ev büyük hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Neyse ki, yangın anında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

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