Çankırı'da Yiyecek Arayan Tilki Kent Merkezini Ziyaret Etti

Çankırı'da İlginç Görüntüler

Çankırı'da, kent merkezinde yiyecek arayan bir tilki, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Doğal yaşam alanından uzaklaşarak Buğday Pazarı Mahallesi'ne inen tilki, burada vatandaşların sahipsiz hayvanlar için bıraktığı yiyecekleri tüketmeye çalıştı.

Vicdanlı Vatandaşlar

Bu sırada, vatandaşların dikkatini çeken bir görüntü daha kaydedildi. Yiyecek arayan tilkinin yanı sıra, bir kedi duvarın üzerinde oturuyordu. Hayvanların bu ilginç etkileşimi, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Görüntülerde, yiyecek aramak amacıyla kent merkezine inen tilki ile yanındaki kedi dikkat çekiyor. Çankırı'daki bu olay, doğanın kent içinde nasıl yer bulduğunu gösteriyor.