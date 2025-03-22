Çankırı'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çankırı'da iki tır ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 18:21
Çankırı'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çankırı'da meydana gelen zincirleme trafik kazası, sürücülerin hayatını tehlikeye atarak trajik bir sona yol açtı. İki tır ve bir kamyonetin karıştığı bu kazada, 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yabancı uyruklu İ.S. yönetimindeki NI-056-KO plakalı tır, önündeki Yabancı uyruklu İ.K. idaresindeki AO-4618-CH plakalı tıra aniden fren yapması sonucu çarpıştı. Bu zincirleme kazada, aynı istikamette seyreden Bayram B. yönetimindeki 34 YH 2296 plakalı kamyonet de duramayarak tıra çarptı.

Kaza sonrası tır sürücüleri yara almazken, kamyonette bulunan Bayram B. (64) ve Fatma B. (59) yaralandı. Olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde müdahale edildi, ardından hastaneye kaldırıldılar.

Ne yazık ki, hastaneye sevk edilen Bayram B., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak adli işlem başlatılmıştır.

Çankırı'da iki tır ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1 kişi...

Çankırı'da iki tır ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çankırı'da iki tır ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1 kişi...

Çankırı'da iki tır ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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