Çankırı'daki Güldürcek Barajı'nda Su Hacmi Kritik Seviyeye Düştü

Çankırı'nın İçme Suyundaki Kriz Derinleşiyor

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kent merkezi içme suyunu temin eden Güldürcek Barajı'nda su hacminin 10,17 milyon metreküpe gerilediğini belirtti. Esen, gerçekleştirdiği basın toplantısında, barajın geçmiş yıllara göre su seviyesindeki düşüşün endişe yarattığını açıkladı.

Kritik Su Seviyeleri

2010 yılında 46,37 milyon metreküp su kapasitesine sahip olan Güldürcek Barajı, 2018 yılından itibaren yaşanan iklim değişikliği ve bilinçsiz su tüketimi ile bu seviyenin oldukça altına düştü. Esen, bu durumu, “Dünyayı etkisi altına alan küresel iklim koşullarının yanı sıra vatandaşımızın bilinçsiz su tüketimi de maalesef süreci aleyhimize hızlandırmıştır.” sözleriyle değerlendirdi.

Su Kayıplarını Azaltma Çabaları

Belediye, su kayıplarını %53,23'ten %36,25 seviyelerine düşürmek için yoğun çaba harcadı. Esen, “İçme suyu kullanımında yaz aylarında artış yaşanıyor. Depo seviyelerinin düşmesi nedeniyle dönüşümlü su kesintileri uygulamak zorunda kalıyoruz.” dedi.

Alternatif Su Kaynakları Üzerinde Çalışmalar Sürediyor

Çankırı'nın son yıllardaki sıcak yaz döneminden etkilendiğini vurgulayan Esen, “Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyreden ortalama sıcaklıklar su tüketimini olumsuz yönde etkilemektedir. Alternatif su kaynakları ile ilgili çalışmalarımız 5 yıldır devam ediyor.” şeklinde konuştu. DSİ ile işbirliği içinde Handırı Dereçatı Göleti'nden su tedarik etme altyapı çalışmalarının da sürdüğünü açıkladı.

Esen ayrıca, su kaynaklarının sınırsız olmadığına dikkat çekerek, tüm vatandaşların israftan kaçınma konusunda hassasiyet göstermesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kentin içme suyunun karşılandığı Güldürcek Barajı'nda su hacminin 10,17 milyon metreküp seviyesine gerilediğini bildirdi.