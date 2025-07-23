DOLAR
40,45 -0,08%
EURO
47,63 -0,19%
ALTIN
4.412,14 0,96%
BITCOIN
4.774.841,55 1,44%

Çankırı'daki Güldürcek Barajı'nda Su Hacmi Kritik Seviyeye Düştü

Çankırı Belediye Başkanı Esen, Güldürcek Barajı'ndaki su hacminin 10,17 milyon metreküpe gerilediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 20:38
Çankırı'daki Güldürcek Barajı'nda Su Hacmi Kritik Seviyeye Düştü

Çankırı'nın İçme Suyundaki Kriz Derinleşiyor

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kent merkezi içme suyunu temin eden Güldürcek Barajı'nda su hacminin 10,17 milyon metreküpe gerilediğini belirtti. Esen, gerçekleştirdiği basın toplantısında, barajın geçmiş yıllara göre su seviyesindeki düşüşün endişe yarattığını açıkladı.

Kritik Su Seviyeleri

2010 yılında 46,37 milyon metreküp su kapasitesine sahip olan Güldürcek Barajı, 2018 yılından itibaren yaşanan iklim değişikliği ve bilinçsiz su tüketimi ile bu seviyenin oldukça altına düştü. Esen, bu durumu, “Dünyayı etkisi altına alan küresel iklim koşullarının yanı sıra vatandaşımızın bilinçsiz su tüketimi de maalesef süreci aleyhimize hızlandırmıştır.” sözleriyle değerlendirdi.

Su Kayıplarını Azaltma Çabaları

Belediye, su kayıplarını %53,23'ten %36,25 seviyelerine düşürmek için yoğun çaba harcadı. Esen, “İçme suyu kullanımında yaz aylarında artış yaşanıyor. Depo seviyelerinin düşmesi nedeniyle dönüşümlü su kesintileri uygulamak zorunda kalıyoruz.” dedi.

Alternatif Su Kaynakları Üzerinde Çalışmalar Sürediyor

Çankırı'nın son yıllardaki sıcak yaz döneminden etkilendiğini vurgulayan Esen, “Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyreden ortalama sıcaklıklar su tüketimini olumsuz yönde etkilemektedir. Alternatif su kaynakları ile ilgili çalışmalarımız 5 yıldır devam ediyor.” şeklinde konuştu. DSİ ile işbirliği içinde Handırı Dereçatı Göleti'nden su tedarik etme altyapı çalışmalarının da sürdüğünü açıkladı.

Esen ayrıca, su kaynaklarının sınırsız olmadığına dikkat çekerek, tüm vatandaşların israftan kaçınma konusunda hassasiyet göstermesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kentin içme suyunun karşılandığı Güldürcek Barajı'nda...

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kentin içme suyunun karşılandığı Güldürcek Barajı'nda su hacminin 10,17 milyon metreküp seviyesine gerilediğini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı

Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'daki Orman Yangını: Selçik Köyü Tahliye Edildi
2
Hatay'da Bıçakla Öldürülen Genç Mehmet Vural'ın Cenazesi Defnedildi
3
Adana'da 323 Polis Adayı Mezuniyet Töreniyle Yemin Etti
4
Çankırı'da Yangın: 100 Dekar Arazi Zarar Görürken Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde önemli mesajlar verdi
6
İzmir'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'de Su Kesintileri Başlıyor: 6 Saatten Fazla Sürecek

Roketsan'dan IDEF 2025'te Çarpıcı Gösterim: 6 Yeni Sistem Tanıtıldı!

AJet'ten Uçuş Kampanyası: 849 TL'ye Uçma Fırsatı!

İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı

Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

İzmir'de Annelere Üç Kalemde Destek Projesi Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli Vatandaşlara 15.162 TL Cep Harçlığı Müjdesi

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı