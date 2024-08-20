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Çankırı'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çankırı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı; evler tedbiren tahliye edildi, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 11:25
Çankırı'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çankırı’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde meydana gelen orman yangını geçtiğimiz gün kontrol altına alındı. Yangın, Yukarımeydan köyü çevresindeki ormanlık alanda çıktı ve tedbir amaçlı olarak Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerindeki evler boşaltıldı.

Yangına Büyük Mücadele

Çankırı ve çevre illerden gelen Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler ile itfaiye ekipleri, rüzgarın etkisinin azalmasının ardından yangına müdahale etmeyi başardı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın sonucunda 44 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

Vali Taşolar'dan Açıklama

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yangının dün saat 17.30 sularında başladığını ve çıkış nedeninin henüz netleşmediğini açıkladı. Yangına iki helikopter, 102 araç ve 267 personel ile müdahalede bulunduklarını söyledi.

"Herhangi Bir Can ve Mal Kaybı Yok"

Vali Taşolar, şu anda köylerde herhangi bir sorun yaşanmadığını ve tahliye edilen 125 vatandaş için gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. "Bu köylerde ciddi bir can ve mal kaybı yaşanmaması bizi sevindiriyor," dedi.

Vatandaşların Yaşadığı Endişe

Köyden tahliye edilen ve Ilgaz ilçesindeki bir otele yerleştirilen 64 yaşındaki Aynur Kurt, yangın sırasında dağdan dumanların yükseldiğini görerek köyün boşaltıldığını belirtti. Kurt, "Dumanlar çoğalınca köye haber geldi, 'köy boşalsın' denildi. Mecbur kaldık, apar topar çıktık," şeklinde konuştu.

82 yaşındaki Emine Tunç ise yangını gördüklerinde büyük bir panik yaşadıklarını ve komşularının evinin alevler içinde kaldığını söyledi. Tunç, "Jandarmalar bize yardım etti ve köyü terk ettik. Yardım eden tüm ekipler için minnettarız," dedi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Köyden tahliye edilip...

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Köyden tahliye edilip Ilgaz ilçesindeki bir otele yerleştirilen vatandaşlardan 64 yaşındaki Aynur Kurt, açıklama yaptı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Köyden tahliye edilip...

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Köyden tahliye edilip Ilgaz ilçesindeki bir otele yerleştirilen vatandaşlardan 64 yaşındaki Aynur Kurt, açıklama yaptı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Köyden tahliye edilip...

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Köyden tahliye edilip Ilgaz ilçesindeki bir otele yerleştirilen vatandaşlardan 64 yaşındaki Aynur Kurt, açıklama yaptı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Köyden tahliye edilip...

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Köyden tahliye edilip Ilgaz ilçesindeki bir otele yerleştirilen vatandaşlardan 64 yaşındaki Aynur Kurt, açıklama yaptı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

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