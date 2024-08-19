Çankırı'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Çankırı'da Orman Yangını Alarm Veriyor

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, Yukarımeydan köyünde meydana gelen orman yangını hızla yayılmaya devam ediyor. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler, yangının söndürülmesi için çaba sarf ediyor.

Yangına Hem Hava Hem de Karadan Müdahale

İhbarın ardından, Kastamonu, Çankırı, Kurşunlu, Ilgaz ve Atkaracalar belediyelerinin itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yangının rüzgar etkisiyle büyümesi sebebiyle, havadan helikopter ile müdahale süreci de başlatıldı.

Evler Tahliye Edildi

Yangının yayılma ihtimaline karşı, Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerinde de evler tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor.