Çankırı'daki Orman Yangınına Müdahale Başladı

Çankırı'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Çankırı'nın Bayramören ilçesine bağlı Kavak köyü mevkisinde çıkan orman yangınına acil müdahale gerçekleştiriliyor. Yangının nedeni henüz belirlenememişken, alevlerin hızla büyümesi nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerle Mücadelede Zorluklar

Engebeli arazide yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye ekipleri, zorlu koşullar nedeniyle alevleri kontrol altına almakta güçlük çekiyor. Ancak, ekipler, canla başla yangının daha da yayılmasını önlemek için mücadelelerini sürdürüyorlar.

Havadan Destek İle Yangınla Mücadele

Yerel ekipler, yangına havadan müdahale etme çabalarını da kapsamlı bir şekilde yürütüyorlar. Yangının büyümemesi için gereken tüm önlemler alınmaya çalışılıyor.