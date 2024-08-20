Çankırı'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Çankırı ilinin Ilgaz ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları sürüyor. Yangının başladığı yer olan Yukarımeydan köyünde, 44 hektar ormanlık alanın hasar gördüğü belirtildi.

Yangın Söndürme Çalışmaları

İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Çankırı ve çevre illerden gelen arazözlerle yangına müdahale ediyor. Rüzgarın etkisinin azalmasıyla yangının ilerleyişi durdu ve kontrol altına alınma çalışmaları hız kazandı.

Vali Taşolar’dan Açıklamalar

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yangının dün akşam saatlerinde başladığını açıkladı. Yangının sebebinin henüz belirlenemediğini ifade eden Taşolar, "Yangın dört cepheden devam etti. Üç cephede kontrol sağladık ve diğer cephede de çalışmalar devam ediyor. Şu anda 2 helikopter, 102 araç ve 267 personel ile yangınla mücadele yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Köylerin Tahliyesi ve Güvenlik Önlemleri

Yangın nedeniyle Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köyleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Valilik ve kaymakamlık, bu süreçte köylerdeki 125 vatandaş için gerekli önlemleri aldı ve yerleştirme yapıldı.

Başkan Öztürk’ten Bilgiler

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk ise, devlete ait tüm birimlerin bölgedeki çalışmalara destek verdiğini belirtti. Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmaların devam ettiğini ve güvenli noktalara hayvanların alındığını ifade etti. Yangının kontrol altına alınma süreciyle ilgili umutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam etti. Yangında 44 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam etti. Yangında 44 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam etti. Yangında 44 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam etti. Yangında 44 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam etti. Yangında 44 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.