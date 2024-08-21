Çankırı'daki Orman Yangınında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Çankırı'daki Orman Yangını Sonrası Durum Güncellendi

Çankırı'nın Ilgaz ilçe sınırlarında meydana gelen orman yangınında soğutma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 19 Ağustos'ta başlayarak 44 hektarlık bir alanı etkisi altına alan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yukarımeydan köyünde gerçekleşen yangın sonrası soğutma çalışmaları için 21 arazöz ekibi görevlendirildi. Yangının patlak vermesi nedeniyle tedbir amaçlı olarak Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerinde yaşamakta olan 125 kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti. Şimdi ise aileler evlerine dönebildi.

Yerel Yönetimin Destek Çabaları

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, yangının başladığı andan itibaren devletin her bir kurumunun bölgedeki çalışmalarda aktif olarak yer aldığını belirtti. Yangın söndürme faaliyetlerinin etkili bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Öztürk, "Boşaltılan köylerde, aileler evlerine yerleşti, şu anda bir sıkıntı yok," dedi.

Vatandaşların İfadeleri

Yukarımeydan köyünden Bayram Tiftikci, yangının hızlı bir şekilde kontrol altına alınması nedeniyle mutluluk duyduklarını ifade etti. "Evlerimize dönebildik, hiç malımıza ve canımıza zarar gelmedi. Allah devletimize zeval vermesin," diye konuştu.99 yaşındaki Bekir Kendirci ise, "Cumhuriyet tarihinden beri köyde muhtarlık yapıyorum, bu süreçte devletimiz bizlere çok yardımcı oldu. Jandarmaya teşekkür ederiz" dedi.Yangın söndürme çalışmaları için destek veren tüm ekiplere teşekkür eden vatandaşlar, söz konusu yangınların bir daha yaşanmamasını temenni ediyor.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerinde tahliye edilen 125 kişi evlerine yerleştirildi. 85 yaşındaki Bekir Kendirci (ortada), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerinde tahliye edilen 125 kişi evlerine yerleştirildi. 85 yaşındaki Bekir Kendirci (ortada), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerinde tahliye edilen 125 kişi evlerine yerleştirildi. 85 yaşındaki Bekir Kendirci (ortada), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerinde tahliye edilen 125 kişi evlerine yerleştirildi. 85 yaşındaki Bekir Kendirci (ortada), AA muhabirine açıklamada bulundu.