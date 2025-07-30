Çankırı'daki Orman Yangınında Zarar Gören Alanlar Havadan Görüntülendi

Yangın Kontrol Altına Alındı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar, havadan görüntüleme ile kaydedildi.

Sarıkaya Mevkiindeki Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

İlçeye bağlı Sarıkaya mevkisinde çıkan orman yangını sonrası, ekiplerin yaklaşık 10 saat süren yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Şu anda zarar gören alanlarda soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Havadan çekilen görüntüler, yangının etkilediği ormanlık alanların durumunu net bir şekilde ortaya koymakta. Bu görüntüler, hem yangının büyüklüğünü hem de orman ekosistemine verdiği zararı gözler önüne seriyor.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.