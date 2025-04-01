Çankırı'daki Yer Altı Tuz Şehri Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Çankırı, Hititler döneminden beri tuz üretilen ve "Yer Altı Tuz Şehri" olarak bilinen tarihi mağarasına, Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğun bir ilgi gösteriliyor.

Şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve 18 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip olan bu mağara, tarihi eserleriyle dikkat çekiyor. 200 yıllık geçmişe sahip olan eşek, çeşitli tahnitler ve çok sayıda heykel, insanları büyülüyor.

Bayram tatilinde çeşitli illerden gelen ziyaretçiler, mağara içinde fotoğraflar çekiyor ve tuzdan yapılmış figürleri inceliyor. Yer Altı Tuz Şehri Sorumlusu Gürol Topcu, bayramın birinci günü itibarıyla ziyaretçi kabul etmeye başladıklarını belirtti ve şunları ekledi:

"Türkiye'nin birçok şehrinden ziyaretçilerimiz geliyor. Özellikle İstanbul, Hatay ve Adana'dan yoğun ilgi var. Daha önce burası düzgün bir alan değildi, ancak son yıllarda yapılan çalışmalar ve belediye desteği ile burası yeni bir çehre kazandı."

Mağaranın; astım, bronşit ve nefes darlığı gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini aktaran Topcu, ziyaretçi sayısının günlük ortalama 3 ile 5 bin arasında değiştiğini ifade etti. Ziyaretçiler, yerin 150 metre altına inerek, Çankırı'da çıkarılan 7-9 milyon yıllık fosillere ait rölyefleri de görebiliyor.

İstanbul'dan gelen Suat Öztelli, sosyal medyada gördüğü tuz mağarasını ziyaret ettiğini belirterek, "Beklentimi fazlasıyla karşıladı. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla gezerek geldik," dedi.

Ankara'dan gelen Barış Dilsiz ise aslen Çankırılı olduğunu vurgulayarak, mağaranın son yıllardaki yenileme çalışmaları ile daha cazip hale geldiğini ifade etti.

"Turizme yakışır bir hale gelmiş. Gurur duyuyoruz memleketimizin böyle bir kıymetini halka açmasından dolayı," diyerek, herkeze burayı ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Dilsiz, son 12-13 yıl içinde mağaranın çok değiştiğini de belirtti.

Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve "Yer Altı Tuz Şehri" olarak adlandırılan mağarada, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve "Yer Altı Tuz Şehri" olarak adlandırılan mağarada, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.