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Çankırı'dan Karabük'e Yangın Zararı İçin Yem Desteği

Çankırı Valiliği, Karabük'teki orman yangınından etkilenen çiftçilere 3 tır yem desteği gönderdi.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 15:21
Çankırı'dan Karabük'e Yangın Zararı İçin Yem Desteği

Çankırı'dan, Karabük'te meydana gelen orman yangınından etkilenen çiftçilere yardım eli uzatıldı. Çankırı Valiliği'nin koordinesinde, yangından zarar gören çiftçilere 3 tır yardım gönderildi.

Hazırlanan yardımlarda, 1 tır saman, 1 tır silaj ve 10 ton yem yer aldı. Bu yardımlar, Yapraklı ilçesine bağlı Şeyh Osman ve Yüklü köylerindeki çiftçiler için özel olarak hazırlandı.

Çiftçilere yönelik bu destek, hayırseverlerin katkılarıyla da güçlendirildi. 3 yardım tırı, düzenlenen bir törenle bölgeye uğurlandı.

Çankırı'dan Karabük'te meydana gelen orman yangınından etkilenen çiftçilere 3 tır yardım...

Çankırı'dan Karabük'te meydana gelen orman yangınından etkilenen çiftçilere 3 tır yardım gönderildi. Çankırı Valiliği koordinesinde Karabük'te yangından etkilenen çiftçiler için 1 tır saman, 1 tır silaj ve 10 ton yem hazırlandı.

Çankırı'dan Karabük'te meydana gelen orman yangınından etkilenen çiftçilere 3 tır yardım...

Çankırı'dan Karabük'te meydana gelen orman yangınından etkilenen çiftçilere 3 tır yardım gönderildi. Çankırı Valiliği koordinesinde Karabük'te yangından etkilenen çiftçiler için 1 tır saman, 1 tır silaj ve 10 ton yem hazırlandı.

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