Çankırı'dan Suriye'ye Yardım: 2 Bin Öğrenciye Kırtasiye Gönderiliyor

Çankırı'daki 5 STK'nın &quot;Gönül Coğrafyamıza Yardım Kampanyası&quot; ile Halep, Humus ve Hama'daki öğrencilere kırtasiye malzemesi gönderilecek.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 15:36
Gönül Coğrafyamıza Yardım Kampanyası sürüyor

Çankırı'da faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin başlattığı kampanya kapsamında, Suriye'deki öğrencilere ulaştırılmak üzere kırtasiye malzemeleri hazırlanıyor.

İlim Yayma Cemiyeti, Eğitim-Bir-Sen, Türk Kızılay, Yesevi Hareketi ve İnfak Derneği tarafından yürütülen "Gönül Coğrafyamıza Yardım Kampanyası" kapsamında, Halep, Humus ve Hama'daki öğrencilere gönderilmek üzere hayırseverlerin desteğiyle kırtasiye paketleri hazırlandı.

Hazırlanan malzemeler, Türk bayrağı taşıyan kolilere yerleştirilerek bölgeye sevk edilmeye hazır hale getirildi. Yardım kolilerinin gelecek günlerde bölgedeki ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara ulaştırılması planlanıyor.

Yesevi Hareketi İç Anadolu Bölge Sorumlusu Yakup Dulkadiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce arama kurtarma faaliyetleri için gittikleri Suriye'de yaşanan mağduriyetleri bizzat gördüklerini söyledi.

Dulkadiroğlu, "Oradaki çocukların kırtasiye malzemelerine ulaşmaları imkansıza yakın bir durum. Çankırı'da 5 sivil toplum kuruluşu bir araya geldik, herkes kendi çocuğuna alır gibi malzemeleri aldı." dedi.

Hazırlanan kolileri yakın zamanda bölgeye ulaştıracaklarını belirten Dulkadiroğlu, "2 bin öğrencilik çanta ve kırtasiye malzemesi temin ettik, yaklaşık bin kişilik de battaniyemiz var. Gerçekten insanlar gönül coğrafyamıza sahip çıkıyor. Vatandaşlarımız çanta, defter, kalem deyince bizim çocuklarımızın aldığı eğitimi ya da ulaştıkları imkanlara onlar da ulaşsın istiyor. Dolayısıyla insanlarımız fedakar." ifadelerini kullandı.

Dulkadiroğlu, "Türk beklenendir" sözünün boşa olmadığını gösterdiklerini vurgulayarak, kampanyanın devam ettiğini ve desteğin süreceğini kaydetti.

