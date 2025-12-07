Çankırı Ilgaz'ta Sonbahar ve Kışın Kartpostallık Buluşması
Doğanın iki mevsimi aynı karede
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde sonbahar ve kış mevsiminin aynı karede buluşması, ziyaretçilere eşsiz görüntüler sunuyor.
Karla beyaza bürünen Ilgaz Dağı ile yaprakların renk cümbüşünü yaşadığı ormanlar yan yana gelerek adeta kartpostallık sahneler oluşturuyor.
Bu benzersiz uyum, bölgeyi gezenleri büyülüyor; kartpostallık manzaralar ve fotoğraf tutkunlarını cezbeden görüntüler Ilgaz ilçesini doğal bir çekim merkezi haline getiriyor.
ÇANKIRI’DA SONBAHAR VE KIŞ MEVSİMİNİN AYNI KAREDE YER ALDIĞI ORMANLAR, DOĞANIN FARKLI GÜZELLİKLERİNİ TEK KAREDE GÖRME İMKANI SUNUYOR.