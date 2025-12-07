Çankırı Ilgaz'ta Sonbahar ve Kışın Kartpostallık Buluşması

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde sonbahar ve kış bir araya gelerek, karla kaplı Ilgaz Dağı ve renkli ormanlarda kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 15:24
Doğanın iki mevsimi aynı karede

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde sonbahar ve kış mevsiminin aynı karede buluşması, ziyaretçilere eşsiz görüntüler sunuyor.

Karla beyaza bürünen Ilgaz Dağı ile yaprakların renk cümbüşünü yaşadığı ormanlar yan yana gelerek adeta kartpostallık sahneler oluşturuyor.

Bu benzersiz uyum, bölgeyi gezenleri büyülüyor; kartpostallık manzaralar ve fotoğraf tutkunlarını cezbeden görüntüler Ilgaz ilçesini doğal bir çekim merkezi haline getiriyor.

