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Çankırı-Kastamonu Yolunda Kar ve Sis Etkili: Görüş Mesafesi 30 Metreye Düştü

Çankırı-Kastamonu kara yolunda etkili olan kar ve sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sürücüler uyarılıyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 15:34
Çankırı-Kastamonu Yolunda Kar ve Sis Etkili: Görüş Mesafesi 30 Metreye Düştü

Çankırı-Kastamonu Kara Yolunda Kar ve Sis Tehlikesi

Çankırı-Kastamonu kara yolunun İndağı mevkisinde kar ve sis etkili olmaya devam ediyor. Bu olumsuz hava koşulları, bölgeyi kullanmakta olan sürücüler için tehlike arz ediyor.

Görüş Mesafesi 30 Metreye Kadar Düştü

Kar ve sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Bu durum, sürücülerin yolda ilerlemekte zorlanmalarına sebep olmakta. Sürücülerin dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları büyük önem taşıyor.

Karayolları ve Trafik Ekipleri Uyarıyor

Bölgedeki olumsuz hava koşullarıyla mücadele etmek amacıyla Karayolları ekipleri tuzlama çalışmaları yürütüyor. Aynı zamanda, trafik ekipleri de sürücülere takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

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