Çankırı Kızılırmak'ta Törenle Çeltik Hasadı: 25 Bin Ton Beklentisi

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde törenle çeltik hasadı gerçekleştirildi

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Karamürsel köyünde düzenlenen programla bu yılki çeltik hasadı törenle başlatıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Tarım yetkililerinden üretim verileri

Tarım ve Orman İl Müdürü Latif Candan konuşmasında, Kızılırmak ilçesinin Çankırı tarımının lokomotifi olduğuna vurgu yaptı. Candan, "2025 yılı itibarıyla 767 ruhsatlı çeltik üreticimiz 33 bin 500 dekar alanda üretim gerçekleştirmektedir. Bu da Çankırı genelindeki çeltik alanlarının yaklaşık yüzde 80'ine denk gelmektedir. Kızılırmak Ovası'ndan bu yıl yaklaşık 25 bin ton ürün beklemekteyiz." dedi.

Yerli tohum desteği ve kalite vurgusu

Candan, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere 80 ton yerli çeltik tohumu temin edildiğini, bunun 68 tonunun Kızılırmak ilçesinde dağıtıldığını söyledi. Yerli tohum sayesinde önceki yıllarda yaşanan kırmızı çeltik sorununu kontrol altına alındığını ve bunun üretimde kalite ile sürdürülebilirlik açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Törene katılanlar ve hasada katılım

Konuşmanın ardından Vali Mustafa Fırat Taşolar, biçerdöverle tarlaya girerek çeltik hasadına katıldı. Programa ayrıca AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan da iştirak etti.

