Çankırı Kızılırmak'ta Törenle Çeltik Hasadı: 25 Bin Ton Beklentisi

Çankırı Kızılırmak ilçesinin Karamürsel köyünde düzenlenen törende çeltik hasadı yapıldı; üretim verileri ve tohum desteği açıklandı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 12:11
Çankırı Kızılırmak'ta Törenle Çeltik Hasadı: 25 Bin Ton Beklentisi

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde törenle çeltik hasadı gerçekleştirildi

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Karamürsel köyünde düzenlenen programla bu yılki çeltik hasadı törenle başlatıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Tarım yetkililerinden üretim verileri

Tarım ve Orman İl Müdürü Latif Candan konuşmasında, Kızılırmak ilçesinin Çankırı tarımının lokomotifi olduğuna vurgu yaptı. Candan, "2025 yılı itibarıyla 767 ruhsatlı çeltik üreticimiz 33 bin 500 dekar alanda üretim gerçekleştirmektedir. Bu da Çankırı genelindeki çeltik alanlarının yaklaşık yüzde 80'ine denk gelmektedir. Kızılırmak Ovası'ndan bu yıl yaklaşık 25 bin ton ürün beklemekteyiz." dedi.

Yerli tohum desteği ve kalite vurgusu

Candan, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere 80 ton yerli çeltik tohumu temin edildiğini, bunun 68 tonunun Kızılırmak ilçesinde dağıtıldığını söyledi. Yerli tohum sayesinde önceki yıllarda yaşanan kırmızı çeltik sorununu kontrol altına alındığını ve bunun üretimde kalite ile sürdürülebilirlik açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Törene katılanlar ve hasada katılım

Konuşmanın ardından Vali Mustafa Fırat Taşolar, biçerdöverle tarlaya girerek çeltik hasadına katıldı. Programa ayrıca AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan da iştirak etti.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde törenle çeltik hasadı yapıldı.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde törenle çeltik hasadı yapıldı.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde törenle çeltik hasadı yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta 6 Yaşındaki Muhammet'in Maganda Kurşunuyla Ölümü: 5 Sanığın Yargılanmasına Devam
2
Bakan Göktaş: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sivil Toplumla İşbirliği Güçlendiriliyor
3
AFAD ve Türk Kızılay, Gazze'ye 100 Bin Ton Üzeri İnsani Yardımı Değerlendirdi
4
Vedat Işıkhan: Üçlü Danışma Kurulu'nda Sendikal Haklar ve Dijital Dönüşüm Vurgusu
5
Denizli'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Anne ve Kızı Öldü
6
CHP Lideri Özgür Özel: Gazze Ateşkesi ve Madrid‑Brüksel Temasları
7
Polonya, Zapad-2025'e Karşı Doğu Sınırına Yaklaşık 40 Bin Asker Konuşlandıracak

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında