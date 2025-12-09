DOLAR
Çankırı Korgun'da Sisin Büyüsü: Ormanlar Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Çankırı'nın Korgun ilçesinde sabah başlayan sis, sonbahara bürünen ormanlarla birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu; manzara havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 15:07
Sis ve sonbaharın renkleri buluştu

Çankırı’nın Korgun ilçesinde sabah saatleri itibarıyla etkili olan sis bulutları, ormanlarla birleşerek ortaya görsel şölen çıkardı.

Sonbaharın kahverenginin farklı tonlarına bürünen ağaçlar, yoğun sisle birlikte adeta tabloyu andıran, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Mest eden sis manzarası dron veya helikopter gibi hava çekimleriyle kayda alınarak havadan görüntülendi, doğa severlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekti.

