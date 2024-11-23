Çankırı'nın Çerkeş İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Çankırı'nın Çerkeş İlçesinde Kar Yağışı Başladı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde son günlerde etkili olan hava koşulları, bu sabah sağanak yağışla başladı. Ancak akşam saatlerine gelindiğinde etkisini kaydeden yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.

Yağış sonrasında ilçe, beyaz bir örtüyle kaplanarak kış manzarasına büründü. Çerkeş’in doğal güzellikleri, karla birlikte daha da göz alıcı hale geldi.

Çankırı Valiliği, Çerkeş Kaymakamlığı ve Çerkeş Belediye Başkanlığı, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

İlçede güvenliğin sağlanması için jandarma, polis ve Karayolları ekipleri de hazır bir şekilde beklemekte. Çerkeş-Ankara ve İstanbul-Samsun kara yollarında herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli önlemler alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kar etkili oluyor. Sabah saatlerinde ilçe merkezinde görülen sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kar etkili oluyor. Sabah saatlerinde ilçe merkezinde görülen sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.