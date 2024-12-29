Çankırı'nın Yapraklı İlçesinde Kış Manzarası: Dronla Görüntülenen Karla Kaplı Ormanlar

Çankırı'nın Yapraklı İlçesinde Büyüleyici Kış Manzarası

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, karla kaplanan çam ormanları dronla görüntülendi. İlçenin yüksek kesimlerinde yer alan Yapraklı Yaylası, 1700 metre rakımıyla karlı manzaralarıyla dikkat çekiyor.

Karla Kaplı Doğa ve Orman Çeşitliliği

Kar yağışının ardından bu alanda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Zengin orman yapısı ve çeşitliliği ile tanınan bu bölge, bembeyaz örtüsüyle macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Dronla Eşsiz Görüntüler

Bölgenin beyaza bürünen manzarası, dron ile kayıt altına alındı ve bu görüntüler, doğanın kış güzelliklerini gözler önüne serdi. Yapraklı'nın kış atmosferi, ziyaretçilerine unutulmaz anlar sunuyor.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki dağların karlı manzarası havadan görüntülendi.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki dağların karlı manzarası havadan görüntülendi.