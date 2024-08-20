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Çankırı Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çankırı'daki orman yangını kontrol altına alındı, 44 hektar alan zarar gördü, soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 09:52
Çankırı Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çankırı Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde bir gün önce meydana gelen orman yangını, ekiplerin yoğun çabası ile kontrol altına alındı. Yangın, Yukarımeydan köyündeki ormanlık alanda başlamıştı.

Yangın Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerindeki tedbir amaçlı tahliyelerin ardından, Çankırı ve çevre illerden gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, arazözler ve itfaiye araçları ile yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisinin azalmasıyla birlikte yangının ilerleyişi durduruldu ve soğutma çalışmalarına devam edilmektedir.

Yangının Nedeni Henüz Belirlenmedi

Yangının 44 hektarlık orman alanına zarar verdiği belirlenirken, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yangının saat 17.30 civarında başladığını açıkladı. Yangının sebebi ile ilgili henüz bir bilginin olmadığını ifade eden Vali Taşolar, 267 personel, 102 araç ve 2 helikopter ile yangına müdahalede bulunulduğunu kaydetti.

Köylere Yönelik Alınan Önlemler

Boşaltılan dört köyde herhangi bir sorun yaşanmadığını belirten Taşolar, "Bu bölgede 125 vatandaşımız için Kaymakamlık ve Belediye tarafından gerekli tedbirler alındı. Şu ana kadar can ve mal kaybı olmadığının bizi teselli ettiğini söyleyebilirim," dedi. Yangının çıkış nedeni hakkında idari ve adli soruşturmaların yapılacağı bilgisi verildi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangından zarar gören...

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangından zarar gören alan havadan görüntülendi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangından zarar gören...

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangından zarar gören alan havadan görüntülendi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangından zarar gören...

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangından zarar gören alan havadan görüntülendi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangından zarar gören...

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangından zarar gören alan havadan görüntülendi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangından zarar gören...

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangından zarar gören alan havadan görüntülendi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangından zarar gören...

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangından zarar gören alan havadan görüntülendi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangından zarar gören...

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangından zarar gören alan havadan görüntülendi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangından zarar gören...

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangından zarar gören alan havadan görüntülendi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangından zarar gören...

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangından zarar gören alan havadan görüntülendi.

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