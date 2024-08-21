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Çankırı Orman Yangınında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki orman yangınında soğutma çalışmaları sürerken, tahliye edilen köylüler evlerine döndü.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 13:47
Çankırı Orman Yangınında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Çankırı’da Orman Yangınında Soğutma Süreci

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, 19 Ağustos'ta başlayan ve 44 hektarlık alanı etkileyen orman yangını, ekiplerin özverili çalışmalarıyla kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın bölgesinde şu an 21 arazöz ekibi soğutma çalışmaları gerçekleştiriyor. Yeniden duman yükselen bazı alanlara anında müdahale yaparak, olası bir tehlikeyi önlemeye çalışıyorlar.

Tahliye Edilen Vatandaşlar Evlerine Dönüyor

Yangının ilk gününde, tedbir amaçlı olarak Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerinde tahliye edilen 125 kişi, evlerine güvenle döndü.

Başkan Öztürk’ten Açıklamalar

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, yangının ilk anından itibaren devletin tüm kurumlarının aktif olarak olay yerinde olduğunu belirterek, "Soğutma çalışmalarımız devam ediyor ve bir sorun kalmadı. Boşaltılan köylerimize aileler geri döndü," dedi.

Başkan Öztürk, çevre illerin itfaiye ekiplerine ve destek veren belediye başkanlarına teşekkür ederek, vatandaşları bu tür olaylara karşı daha bilinçli olmaya davet etti. Öztürk, "Ilgaz ormanları Türkiye’nin en kaliteli ormanları, bunu birlikte korumalıyız," diye ekledi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam...

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam etti.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam...

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam etti.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam...

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam etti.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam...

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam etti.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam...

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam etti.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam...

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam etti.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam...

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam etti.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam...

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam etti.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam...

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam etti.

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