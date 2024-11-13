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Çankırı Tuz Şehri'nde Astım ve KOAH Hastalarına Doğa Yürüyüşü

Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde astım ve KOAH hastaları doğa yürüyüşü yaparak tedavi sürecine destek oldu.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 16:37
Çankırı Tuz Şehri'nde Astım ve KOAH Hastalarına Doğa Yürüyüşü

Çankırı Tuz Şehri'nde Doğa Yürüyüşü

Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde, Daha Güçlü Bir Nefes Projesi kapsamında tedavi gören astım ve KOAH hastaları, doğa yürüyüşü gerçekleştirerek sağlıklarına bir adım daha yaklaştı.

Proje Kapsamında Yürüyüş

Çankırı Valiliği koordinesinde başlatılan bu projeye, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 15 hasta, Eldivan Bülbül Pınarı Ekoturizm Rotası'nda "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" sloganıyla yürüyüş yaptı. Tedavi sürecinin ilk gününde hastaların yürüyüş mesafelerindeki ilerleme, alınan testlerle ölçüldü.

Hastaların Deneyimleri

Astım hastası Yücel Yavuz, 14 gündür mağarada tedavi gördüğünü ve mağaranın faydasını 7. günden itibaren hissetmeye başladığını dile getirdi. Her gün mağara içinde yürüyüş yaptığını belirten Yavuz, "Mağaranın çıkışındaki rampayı ilk geldiğimde çıkarken soluk soluğa kalıyordum. En son çıktığımda koşarak çıktım." şeklinde ifade etti.

Çankırı'ya Davet

Yavuz, geldiğine çok memnun olduğunu belirterek, nefes darlığı çeken hastaları Çankırı’ya davet etti. Diğer bir astım hastası Sevda Uysal da tedavi sürecinden oldukça memnun kaldığını, "Çankırı'ya geldiğim günden beri ilaç kullanmadım, bu tür rahatsızlığı olanların Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'ne gelmeleri gerektiği" ifadesinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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