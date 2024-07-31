Çankırı ve Amasya'da Gıyabi Cenaze Töreni: İsmail Heniyye'ye Saygı Durumu

İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı

İran'ın Tahran şehrinde suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Çankırı ve Amasya'da gıyabi cenaze namazları kılındı. İlk olarak Çankırı'da Eğitime Destek Platformu tarafından düzenlenen program Ahmet Yesevi Camisi'nde gerçekleştirilirken, ikindi namazının ardından dualar edildi.

Çankırı'daki Tören

Programda Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Kale, Filistin İslam Hareketi liderlerinin hepsinin şehit olduğunu belirterek, "Eğer biz şehit olmak istiyorsak şehit gibi yaşayacağız. Allah da şehadeti nasip edecek," ifadelerini kullandı.

Kale, Heniyye'nin dört çocuğu ve torunlarının da şehit olduğunu vurgulayarak, "Tüm şehitlerimizle beraber Rabbim İsmail Heniyye'ye rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun," dedi.

Törene, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Konuşmanın ardından gıyabi cenaze namazı kılındı ve dualar edildi.

Amasya'daki Tören

Amasya'da ise Sultan II. Bayezid Camisi avlusunda toplanan cemaat, ikindi namazının ardından gıyabi cenaze namazını gerçekleştirdi. Namazın ardından, Hemiyye için ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edildi.

Gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaşın yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Çankırı'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Çankırı'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Çankırı'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Çankırı'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Çankırı'da gıyabi cenaze namazı kılındı.