Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Çankırı ve Amasya'da Gıyabi Cenaze Töreni: İsmail Heniyye'ye Saygı Durumu

Çankırı ve Amasya'da, Tahran'da suikasta kurban giden İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 19:45
Çankırı ve Amasya'da Gıyabi Cenaze Töreni: İsmail Heniyye'ye Saygı Durumu

İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı

İran'ın Tahran şehrinde suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Çankırı ve Amasya'da gıyabi cenaze namazları kılındı. İlk olarak Çankırı'da Eğitime Destek Platformu tarafından düzenlenen program Ahmet Yesevi Camisi'nde gerçekleştirilirken, ikindi namazının ardından dualar edildi.

Çankırı'daki Tören

Programda Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Kale, Filistin İslam Hareketi liderlerinin hepsinin şehit olduğunu belirterek, "Eğer biz şehit olmak istiyorsak şehit gibi yaşayacağız. Allah da şehadeti nasip edecek," ifadelerini kullandı.

Kale, Heniyye'nin dört çocuğu ve torunlarının da şehit olduğunu vurgulayarak, "Tüm şehitlerimizle beraber Rabbim İsmail Heniyye'ye rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun," dedi.

Törene, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Konuşmanın ardından gıyabi cenaze namazı kılındı ve dualar edildi.

Amasya'daki Tören

Amasya'da ise Sultan II. Bayezid Camisi avlusunda toplanan cemaat, ikindi namazının ardından gıyabi cenaze namazını gerçekleştirdi. Namazın ardından, Hemiyye için ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edildi.

Gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaşın yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Çankırı'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Çankırı'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Çankırı'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Çankırı'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Çankırı'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İLGİLİ HABERLER

Başvurmak yetiyor! O ilde yaşayan öğrencilere aylık 4 bin lira burs verilecek!

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor

Listede ili olanlar yaşadı! Tamamen ücretsiz oldu: Ceplerinden para çıkmayacak

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobillerin güncel listesi yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

İzmirlilere 8 gün ücretsiz oldu! Genç, yaşlı herkes yararlanacak

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor

Listede ili olanlar yaşadı! Tamamen ücretsiz oldu: Ceplerinden para çıkmayacak

Skoda dev indirimin fitilini ateşledi! İndirimli fiyat için son saatler: Peynir ekmek gibi kapışılacak

Mantık testi: İlk önce hangi tank dolacak? 60 saniyede bulanlar yüksek IQ'ya sahip çıkıyor

100’lü paketi 85 TL Şok Market’te Ağustos indirimleri

Başvurmak yetiyor! O ilde yaşayan öğrencilere aylık 4 bin lira burs verilecek!

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobillerin güncel listesi yayımlandı

İş Bankası 35 bin TL maaş ile güvenlik görevlisi alımı başladı! Lise mezunları için büyük fırsat!

YKS ve LGS'de ilk 1000’e girenlere büyük müjde başarılı öğrencilere burs imkanı!

Samsung, ücretsiz yükseltme alacak en son Android telefonunu duyurdu: İşte tam liste