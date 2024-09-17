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Çankırı Yer Altı Tuz Şehri KOAH Hastalarına Kapılarını Açıyor

Çankırı'da Yer Altı Tuz Şehri, sağlık turizmi kapsamında KOAH hastalarını misafir etmek için yeni bir projeye imza atıyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 21:53
Çankırı Yer Altı Tuz Şehri KOAH Hastalarına Kapılarını Açıyor

Çankırı'daki Yer Altı Tuz Şehri'nde Sağlık Turizmi Dönemi

Çankırı'nın önemli turistik mekanlarından biri olan Yer Altı Tuz Şehri, "Daha Güçlü Bir Nefes Projesi" adı altında sağlık turizmine kapılarını açmaya hazırlanıyor. Proje, özellikle KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) hastalarına yönelik olarak geliştirildi.

Proje Tanıtım Toplantısı

Vali Mustafa Fırat Taşolar, projeyle ilgili tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan çalışmaların Çankırı'ya katma değer sağlayacağını ifade eden Taşolar, "Bu alanda sağlık turizmi benimsenmiştir. Yerel işbirlikleri ile bu projeyi güçlendiriyoruz" dedi.

KOAH Hastaları İçin Özel Faaliyetler

Yeşilay Çankırı Şubesi Başkanı İsmail Özcan, proje kapsamında Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden KOAH hastalarının Yer Altı Tuz Şehri'ne davet edileceğini belirtti. Tuz Mağarası'nda 15 gün boyunca uzmanlar ve gönüllüler tarafından KOAH hastalarına yönelik etkinlikler düzenlenecek. Bu süreç tamamen ücretsiz olarak gerçekleşecektir.

Etkinlikler ve Programlar

Proje çerçevesinde sosyal, kültürel etkinlikler ile sağlık odaklı faaliyetler düzenlenecektir. 24 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ilk programda, seramik, ebru sanatları atölyeleri, müzik ve spor etkinlikleri yer alacak. İkinci program ise ekim-kasım aylarında planlanmaktadır.

Proje Katılımcıları ve İşbirlikleri

Projenin hayata geçirilmesi için Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Karatekin Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yavuz Demirel, İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya gibi birçok kurum ve kuruluş bir araya gelerek destek verdi. Ayrıca, Özel Karatekin Hastanesi Genel Müdürü Taha Kurtça ile Tuz-Der Başkanı Önder İzmirlioğlu da projeye katkı sağladı.

Yer Altı Tuz Şehri, tarih boyunca sağlık konusunda önemli bir merkez olmuş ve şimdi de bu geleneği sürdürecek.

Çankırı'da bulunan Yer Altı Tuz Şehri, "Daha Güçlü Bir Nefes Projesi" kapsamında sağlık turizmine...

Çankırı'da bulunan Yer Altı Tuz Şehri, "Daha Güçlü Bir Nefes Projesi" kapsamında sağlık turizmine ev sahipliği yapacak. Projenin tanıtımı amacıyla Valilikte düzenlenen toplantının projenin protokolü imzalandı.

Çankırı'da bulunan Yer Altı Tuz Şehri, "Daha Güçlü Bir Nefes Projesi" kapsamında sağlık turizmine...

Çankırı'da bulunan Yer Altı Tuz Şehri, "Daha Güçlü Bir Nefes Projesi" kapsamında sağlık turizmine ev sahipliği yapacak. Projenin tanıtımı amacıyla Valilikte düzenlenen toplantının projenin protokolü imzalandı.

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