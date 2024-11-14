Çankırılı Öğrenciler Anıtkabir'de 'Gençliğe Hitabe' Klibi Hazırladı

Çankırılı Öğrenciler Anıtkabir'de Anlamlı bir Klip Hazırladı

Çankırı'nın Orta ilçesindeki Orta Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Okulu öğrencileri, tarih dolu bir ziyaret gerçekleştirdi. Öğrenciler, okul gezisi kapsamında Anıtkabir'i ziyaret ederek Mustafa Kemal Atatürk’ün önemli eseri olan Gençliğe Hitabe'yi seslendirip kayda aldılar.

Öğrencilerin Klip Çalışması

Bu anlamlı ziyaret sırasında, yapılan çekimler sonucunda öğrencilerin hazırladığı klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Anıtkabir’in mistik atmosferinde seslendirilen Gençliğe Hitabe, gençlerin tarih bilincine katkı sağlaması açısından da dikkat çekici bir etkinlik oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.