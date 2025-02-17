Canlı Yayında Bilirkişinin İfşasına Dair İddianame Hazırlandı

Halk TV canlı yayını sırasında bilirkişinin ifşası üzerine 5 şüpheliye iddianame düzenlendi, 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 09:40
Canlı Yayında Bilirkişinin İfşasına Dair İddianame Hazırlandı

Halk TV Canlı Yayınında Bilirkişi İfşası İddianamesi Hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bazı Şüphelilere ilişkin olarak, canlı yayında bilirkişinin ifşası ve onu etkilemeye teşebbüs suçlarından iddianame hazırladı. İddianame, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz gibi isimlerin de bulunduğu toplam beş şüpheliyi kapsıyor.

İddianame Detayları

Yürütülen soruşturmada, Ekrem İmamoğlu tarafından düzenlenen basın toplantısında, bilirkişi S.B. ile ilgili suçlamalar sonrası şüphelilerin, canlı yayında bu bilgileri paylaştıkları öğrenildi. İddianamede, şüphelilerin, bilirkişinin ismini alenî olarak hedef gösterdiği ve izni olmaksızın gerçekleştirdikleri ses kayıtlarının yayınılandığı vurgulandı.

İddianamede Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında, bilirkişiyle yaptıkları görüşmeyi kayda almak suçlamasıyla 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Seda Selek, Suat Toktaş ve Serhan Asker içinse, konuşmaları birbirleriyle paylaşıp canlı yayında yayınladıkları gerekçesiyle 4 yıldan 9 yıla kadar hapis isteniyor.

Kamuoyunu yakından ilgilendiren bu dava, hem hukuki süreçler hem de ifade özgürlüğü açısından önemli bir tartışma başlatacak gibi görünüyor.

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