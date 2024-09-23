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Cannes'te Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu

Cannes'te aşırı yağışlar yüzünden sokaklar su altında kaldı, ulaşım aksadı. Yetkililer güvenlik önlemlerini artırdı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:51
Cannes'te Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu

Cannes'te Su Baskınları

Fransa'nın güney kıyısındaki ünlü şehir Cannes, son günlerde etkili olan yoğun yağışlarla mücadele ediyor. Bu şiddetli yağışlar, birçok cadde ve sokağın sularla kaplanmasına yol açtı.

Fırtına ve Kriz Masası

Cannes Belediyesi'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Yer yer dolunun eşlik ettiği şiddetli fırtına, şehir genelinde etkisini göstermektedir. Bu sabah itibarıyla kriz masasını faaliyete geçirdik" denildi.

Ulaşımda Aksamalar

Kötü hava koşulları nedeniyle birçok yol, güvenlik tedbirleri kapsamında ulaşıma kapatıldı. Özellikle Midi Bulvarı'na bağlı yollar, Marechal Gallieni Caddesi ve Mimont Sokağı'nda sıkıntılar yaşanıyor. Ayrıca, Cannes ile Nice arasında bulunan A8 otoyolunda da ulaşım aksadı.

Araçta Mahsur Kalan Sürücüler

Su altında kalan yollarda mahsur kalan sürücülere acil müdahaleler yapılırken, sel baskını nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirici bir durum olarak kaydedildi.

Seyahat Uyarıları

Cannes Belediyesi, şehir sakinlerine seyahatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bu zorlu koşulların sürmesi beklenirken, yetkililer gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

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