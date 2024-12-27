Cansuyu Derneği İstanbul Temsilciliği Yeni Binasını Açtı

Cansuyu Derneği İstanbul Temsilciliği Açıldı

Cansuyu Derneği'nin Eyüpsultan'daki yeni binası görkemli bir açılış töreni ile hizmete girdi. Tören, derneğin 20 yıllık geçmişini kutlamak ve yeni dönem hedeflerini paylaşmak amacıyla gerçekleştirildi.

Konuşmalar ve Vurgu

Açılışta, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, Cansuyu Derneği'nin Türkiye ve dünya genelinde 20 yıldır mazlumlara ve mağdurlara ulaşma çabası içinde olduğunu ifade etti. Kaya, derneğin İstanbul'da temsilciliğinin bulunmasının önemli olduğunu vurgulayarak, açılışta emeği geçenlere teşekkür etti.

Cansuyu Derneği’nin Etkisi

Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü ise derneğin 20. yılını kutlarken, dünyanın dört bir yanında birçok ülkede aktif olduğunu belirtti. Köylü, "Derneğimiz, 81 ilde muhtaçlara yönelik yardım faaliyetlerini sürdürmektedir. 25 farklı ana kalemde faaliyetlerimizi eş zamanlı olarak yürütüyoruz." dedi.

Köylü, organizasyonun hem Türkiye'de hem de dünya genelinde sağlam bir marka haline geldiğini sözlerine ekleyerek, büyük bir yardım kuruluşu olduklarının altını çizdi.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Konuşmaların ardından, dua eşliğinde kurdele kesimi yapılarak, Cansuyu Derneği İstanbul Temsilciliği resmi olarak açılmış oldu. Açılışı, Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, İBB Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Müdürü Vedat Kara ve çok sayıda davetli de katıldı.

Cansuyu Derneği İstanbul Temsilciliğinin Eyüpsultan'daki yeni binasının açılış töreni yapıldı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, törende konuşma yaptı.

Cansuyu Derneği İstanbul Temsilciliğinin Eyüpsultan'daki yeni binasının açılış töreni yapıldı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, törende konuşma yaptı.