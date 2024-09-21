Cansuyu Derneği'nden Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı

Cansuyu Derneği'nin Geleneksel Toplantısı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bu yılki ''Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı''nı başarıyla gerçekleştirdi. Dernek, her yıl düzenlenen bu önemli etkinlik ile faaliyetlerini değerlendirerek, gelecek dönem için stratejiler belirliyor.

Toplantıya Katılım

Toplantıya, Cansuyu Genel Başkanı Mustafa Köylü, yönetim kurulu üyeleri, genel merkez çalışanları, temsilciler ve Kurban Bayramı’nda yurt dışında bulunan gönüllüler katıldı.

Faaliyetler ve Sorunlara Çözüm Arayışları

Üç gün süren bu toplantıda, katılımcılara derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Sahada karşılaşılan zorluklar, öneriler ve potansiyel çözümler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Gazze'ye Yardım Faaliyetleri

Cansuyu Genel Başkanı Mustafa Köylü, Türkiye ve dünya genelinde zorlu bir süreçten geçildiğini belirtti. 7 Ekim’den itibaren, derneklerinin Gazze’de yardım faaliyetlerine hızla başladığını vurguladı. Bölgede günde 4 bin ihtiyaç sahibine sıcak yemek ve gıda ürünleri ulaştırıldığını ifade etti.

Köylü, Mısır’ın Refah kapısının açıldığı güne kadar Gazze’ye yardımlarını ulaştıran tek sivil toplum kuruluşu olduklarını belirtti. Ayrıca, Mısır kapısı kapandıktan sonra yeni yollar arandığını ve Ürdün'de çadırlar kurarak Gazze’nin kuzeyinde Cibaliye bölgesinde bir çadır kent oluşturduklarını kaydetti. Mustafa Köylü, "2-3 hafta önce üzerinde pirinç ve çeşitli gıda ürünleri bulunan 2 tırımız Ürdün’de yüklendi. Ardından Gazze'ye gittik ve bütün yardımları Gazzeli kardeşlerimize dağıttık. Yeni yardım tırlarımızı da hazırlıyoruz" dedi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin, her yılki geleneksel "Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplantıya Cansuyu Genel Başkanı Mustafa Köylü (fotoğrafta), yönetim kurulu üyeleri, genel merkez çalışanları, temsilciler ile Kurban Bayramı'nda yurt dışında gerçekleştirilen kurban organizasyonunda yer alan gönüllüler katıldı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin, her yılki geleneksel "Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplantıya Cansuyu Genel Başkanı Mustafa Köylü (fotoğrafta), yönetim kurulu üyeleri, genel merkez çalışanları, temsilciler ile Kurban Bayramı'nda yurt dışında gerçekleştirilen kurban organizasyonunda yer alan gönüllüler katıldı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin, her yılki geleneksel "Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplantıya Cansuyu Genel Başkanı Mustafa Köylü (fotoğrafta), yönetim kurulu üyeleri, genel merkez çalışanları, temsilciler ile Kurban Bayramı'nda yurt dışında gerçekleştirilen kurban organizasyonunda yer alan gönüllüler katıldı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin, her yılki geleneksel "Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplantıya Cansuyu Genel Başkanı Mustafa Köylü (fotoğrafta), yönetim kurulu üyeleri, genel merkez çalışanları, temsilciler ile Kurban Bayramı'nda yurt dışında gerçekleştirilen kurban organizasyonunda yer alan gönüllüler katıldı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin, her yılki geleneksel "Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplantıya Cansuyu Genel Başkanı Mustafa Köylü (fotoğrafta), yönetim kurulu üyeleri, genel merkez çalışanları, temsilciler ile Kurban Bayramı'nda yurt dışında gerçekleştirilen kurban organizasyonunda yer alan gönüllüler katıldı.