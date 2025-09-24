Caparov: Filistinlilere Yönelik Soykırım Durdurulsun — BM'de Çağrı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, BM 80. Genel Kurulu'nda Filistinlilere yönelik soykırımın durdurulmasını ve Uluslararası Adalet Divanı soruşturması talep etti.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 09:49
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulundaki konuşmasında, Filistinlilere yönelik soykırımın durdurulması ve Uluslararası Adalet Divanı tarafından adli bir soruşturma başlatılması talebinde bulundu.

Caparov, Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalınmaması gerektiğini vurgulayarak, "Filistinlilere yönelik soykırım durdurulsun ve Uluslararası Adalet Divanı tarafından adli bir soruşturma başlatılsın." ifadelerini kullandı.

7 Ekim 2023 saldırısını kınadıklarını yineleyen Caparov, terörle mücadelenin kendine özgü teknikleri ve prosedürleri olduğunu belirterek, sıradan insanların ve masum çocukların ölümüne neden izin verildiğine anlam veremediğini dile getirdi.

Caparov, 1967 sınırları temelinde iki devletli çözümün uygulanması, Filistin halkının haklarının korunması ve Gazze Şeridi'ndeki insanlık dışı çatışmalar sonucu büyük kayıplar yaşayan Filistin halkının acısının paylaşılması gerektiğini kaydetti.

Ayrıca Caparov, Katar ve İran topraklarına yönelik son füze saldırılarını kınadıklarını belirterek, bu tür saldırıların bağımsız devletlerin egemenliğine tecavüz teşkil ettiğini, bölgesel istikrar ve güvenliğe tehdit oluşturduğunu ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Caparov, Gazze, İran, Lübnan ve diğer bölgelerdeki terörizm ve tehditlerle mücadelede orantının korunmasının önemine dikkat çekerek, sivillerin, kadınların ve çocukların acı çekmemesi ve hayatını kaybetmemesinin öncelik olması gerektiğini vurguladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda konuştu. Caparov, Filistinlilere yönelik soykırımın durdurulmasını ve Uluslararası Adalet Divanı tarafından adli bir soruşturma başlatılmasını talep ettiklerini belirtti.

