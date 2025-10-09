Caparov: Kırgızistan Müttefikleriyle Dostane İlişkileri Güçlendirmekte Kararlı

Caparov, Duşanbe'deki Rusya-Orta Asya 2. Zirvesi'nde Kırgızistan'ın müttefikleriyle siyasi ve ekonomik işbirliğini derinleştirme kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 21:13
Sadır Caparov, ülkesinin müttefikleri ve stratejik ortaklarıyla ilişkileri derinleştirme ve aktif siyasi diyaloğu sürdürme kararlılığını vurguladı.

Rusya-Orta Asya 2. Zirvesi'nde mesaj

Caparov, Rusya-Orta Asya 2. Zirvesi'nde Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen toplantıda konuştu. Zirveye Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Rusya devlet başkanları katıldı.

Bölgesel ortaklık ve ekonomi

Caparov, Orta Asya ülkeleri ile Rusya'nın Kırgızistan için kilit ortaklar olmaya devam ettiğini belirtti ve zirve formatının kapsamlı ortaklıkları derinleştirmek için pratik araç olduğunu söyledi. Toplantının bölgesel meselelerin kapsamlı şekilde ele alınması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Ekonomik boyuta değinen Caparov, "Tüm ülkelerimizde dinamik ekonomik büyüme, yaşam standartlarında artış ve iç pazarlarımızın hacminde genişleme gözlemliyoruz."

Ulaştırma, lojistik ve ticaret

Caparov, Rusya'nın Orta Asya ülkeleri için önemli bir ticaret ve yatırım ortağı olduğunu belirterek, altyapı projeleri, bölgesel ticaret, yük taşımacılığı ve serbest dolaşımı engelleyen kısıtlamaların kaldırılması çalışmalarının sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Ulaştırma ve lojistik işbirliğinin malların hareket hızını artıracağını ve bölge ülkelerinin küresel pazarlara erişiminde kritik rol oynayacağını söyleyen Caparov, "Rusya'nın Çin, İran ve diğer ülkelerle bağlantısını güçlendirecek projelerde ortak çabaların artırılması gerekiyor." dedi.

Enerji dönüşümü ve yenilenebilir yatırım

Enerji alanındaki gelişmelere vurgu yapan Caparov, Kırgızistan'da enerji sektörünün dijitalleşme ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik büyük dönüşümler yaşandığını bildirdi. Küçük ve orta ölçekli hidroelektrik santraller ile yenilenebilir enerji projelerinin aktif şekilde sürdüğünü belirtti.

Caparov, enerji sektöründe karşılıklı fayda sağlayan yatırım işbirliğinin geliştirilmesine devam edeceklerini söyledi.

Turizm, çevre ve kültürel işbirliği

Caparov, turizmin Kırgızistan ekonomisinde önemli büyüme faktörü haline geldiğini belirterek: "Yeni tesisler inşa ediliyor, mevcut olanlar modernize ediliyor. Ülkemiz artık dünyanın dört bir yanından turist çeken bir destinasyona dönüştü."

Ayrıca "Ala-Too Resort" kayak merkezinin Uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilmeye başlandığını ve Orta Asya'nın en büyük ve modern 4 mevsim tesisi olacağını söyledi. Uranyum madenciliğinden etkilenen bölgelerin rehabilitasyonu konusunda Rusya ile yürütülen başarılı işbirliğini de örnek gösterdi.

Caparov, ülkeler arasındaki kültürel ve insani alanlardaki işbirliğinin sağlam bir temel oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

''Rusya-Orta Asya 2. Zirvesi'' Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Rusya devlet...

''Rusya-Orta Asya 2. Zirvesi'' Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Rusya devlet başkanlarının katılımıyla Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlendi. Zirveye, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman (sağ 3), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (solda), Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (sol 2), Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov (sağ 2) ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (sol 3) katıldı.

