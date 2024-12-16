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Çarşamba'da Bağırsağında Uyuşturucu Kapsülü Bulunan Yabancı Uyruklu Zanlı Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde İranlı bir şüphelinin bağırsağında 309 gram uyuşturucu kapsülü bulundu.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 23:28
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 23:30
Çarşamba'da Bağırsağında Uyuşturucu Kapsülü Bulunan Yabancı Uyruklu Zanlı Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, bağırsağında uyuşturucu kapsülü taşıyan bir yabancı uyruklu zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda uyuşturucu soktuğu tahmin edilen R.B. (21) isimli İran uyruklu şahsı takibe aldı. R.B., Van'dan yolcu otobüsü ile Samsun'a gelerek Çarşamba ilçesinde otobüsten indirilince gözaltına alındı.

Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü hastanede röntgen çekimi yaptırıldı. Röntgen sonucunda bağırsağında yabancı cisim tespit edilen R.B.'ye, hastanede tıbbi müdahale gerçekleştirildi.

Yapılan müdahale sonucunda, zanlının vücudundan toplam 309 gram sentetik uyuşturucu bulunarak 51 kapsül halinde ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bağırsağında uyuşturucu kapsülü ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bağırsağında uyuşturucu kapsülü ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

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