Çarşamba'da Dijital İzleme ve Trüf Entegrasyonu ile Fındıkta Verim Artışı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yürütülen "Organik Fındık Bahçelerinde Dijital İzleme ve Trüf Mantarı Entegrasyonu" projesiyle hem fındıkta verim artışı hem de toprak kalitesinde iyileşme hedefleniyor.

Açılış Toplantısı ve Destekçiler

Açılış toplantısı, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Program, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) koordinasyonunda ve Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı (GEF-SGP) desteğiyle yürütülüyor. Proje, ev sahipliğini yapan Çarşamba TSO ile akademik katkı sağlayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi iş birliğinde ilerletiliyor.

Projenin Amacı ve Uygulamaları

Yetkililer, toplantının bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir tarımda yenilikçi üretim modellerini tanıtmayı amaçladığını belirtti. Proje kapsamında fındık üretiminde dijital izleme sistemlerinin kullanımı ile trüf mantarı entegrasyonunun örnek uygulamalarının çiftçilerle paylaşılacağı açıklandı.

Programın açılış konuşmasını yapan Çarşamba TSO Meclis Başkan Yardımcısı Uğur Gökçe, "Organik fındık üreticilerinin daha verimli ve sürdürülebilir üretim gerçekleştirmeleri için dijital izleme sistemleri ile trüf mantarı entegrasyonunun nasıl olacağını öğreneceğiz. Hep birlikte daha sağlıklı bir tarım geleceğine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Toplantının devamında çiftçilere projenin uygulama adımları anlatıldı ve trüf mantarının özellikleri ile üretim süreçleri hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Katılımcılar

Programa OMÜ Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Kürşat Demiryürek, Prof. Dr. Aysun Pekşen, Doç. Dr. Nur İlkay Abacı ile çok sayıda çiftçi katıldı.

