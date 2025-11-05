Çarşamba'da Dijital İzleme ve Trüf Entegrasyonu ile Fındıkta Verim Artışı

Çarşamba'da yürütülen proje ile organik fındıkta dijital izleme ve trüf mantarı entegrasyonu sayesinde verim artışı ve toprak kalitesi hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 17:20
Çarşamba'da Dijital İzleme ve Trüf Entegrasyonu ile Fındıkta Verim Artışı

Çarşamba'da Dijital İzleme ve Trüf Entegrasyonu ile Fındıkta Verim Artışı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yürütülen "Organik Fındık Bahçelerinde Dijital İzleme ve Trüf Mantarı Entegrasyonu" projesiyle hem fındıkta verim artışı hem de toprak kalitesinde iyileşme hedefleniyor.

Açılış Toplantısı ve Destekçiler

Açılış toplantısı, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Program, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) koordinasyonunda ve Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı (GEF-SGP) desteğiyle yürütülüyor. Proje, ev sahipliğini yapan Çarşamba TSO ile akademik katkı sağlayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi iş birliğinde ilerletiliyor.

Projenin Amacı ve Uygulamaları

Yetkililer, toplantının bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir tarımda yenilikçi üretim modellerini tanıtmayı amaçladığını belirtti. Proje kapsamında fındık üretiminde dijital izleme sistemlerinin kullanımı ile trüf mantarı entegrasyonunun örnek uygulamalarının çiftçilerle paylaşılacağı açıklandı.

Programın açılış konuşmasını yapan Çarşamba TSO Meclis Başkan Yardımcısı Uğur Gökçe, "Organik fındık üreticilerinin daha verimli ve sürdürülebilir üretim gerçekleştirmeleri için dijital izleme sistemleri ile trüf mantarı entegrasyonunun nasıl olacağını öğreneceğiz. Hep birlikte daha sağlıklı bir tarım geleceğine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Toplantının devamında çiftçilere projenin uygulama adımları anlatıldı ve trüf mantarının özellikleri ile üretim süreçleri hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Katılımcılar

Programa OMÜ Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Kürşat Demiryürek, Prof. Dr. Aysun Pekşen, Doç. Dr. Nur İlkay Abacı ile çok sayıda çiftçi katıldı.

ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA, ‘ORGANİK FINDIK BAHÇELERİNDE DİJİTAL İZLEME VE TRÜF MANTARI...

ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA, ‘ORGANİK FINDIK BAHÇELERİNDE DİJİTAL İZLEME VE TRÜF MANTARI ENTEGRASYONU’ AÇILIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA, ‘ORGANİK FINDIK BAHÇELERİNDE DİJİTAL İZLEME VE TRÜF MANTARI...

İLGİLİ HABERLER

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tacir Tutuklandı
2
Sındırgı 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildi
3
Samsun'da Parkta Alkol Alan Kişi Hastanelik Oldu
4
Dr. Ali Şakir Ergin’e 88’nci Doğum Yılında 'Yozgatlı Bir Münevver' Kitabı Hediye Edildi
5
Ordu Fatsa'da taş ocağı göçüğü: 2 kişi enkaz altında
6
Kristal Bibloya Eşinin Saçını Saklayan 85 Yaşındaki Mustafa Yıldırım Vefat Etti
7
Eskişehir'de boynu kesilen anne toprağa verildi — Özel gereksinimli oğlu adliyeye sevk

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi