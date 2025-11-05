Çarşamba'da kivi hasadı başladı: Hedef Türkiye birinciliği

Samsun Çarşamba'da kivi hasadı başladı; üreticiler verim ve fiyattan memnun. Hedef Türkiye birinciliği, üretimin 11-12 bin tondan 20-25 bin tona çıkarılması planlanıyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 17:10
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kasım ayında başlayan kivi hasadı üreticilerin yüzünü güldürüyor. İlçe, Yalova'dan sonra ülkenin en önemli kivi üretim merkezleri arasında yer alıyor.

Hasat ve fiyatlar

Kasım ayının gelmesiyle başlayan hasadın önümüzdeki hafta tamamlanması bekleniyor. Üreticiler bu yıl hem verimden hem de fiyattan memnun. Kivinin gramına göre fiyatlar 70 ila 90 TL arasında değişirken, açıklanan bazı alım fiyatları da üreticiyi memnun etti.

Üretici açıklamaları ve hedefler

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, ilçenin Yalova’dan sonra en çok kivi üreten bölge konumunda olduğunu belirterek, "Bu yıl fiyatlar geçen seneye göre yüzde yüz arttı. Kivinin gramına göre fiyatlar 70 ila 90 TL arasında değişiyor. Beş yıl içinde kivi üretiminde Türkiye’de ilk sırayı almayı hedefliyoruz" dedi.

Kivi Birliği Başkanı Hasan Işıldak ise üretimin her geçen yıl arttığını vurguladı. Işıldak, "Çarşamba’da her yıl kivi bahçeleri çoğalıyor. 2-3 yıl içinde Türkiye’nin en çok kivi üreten ilçesi olacağımıza inanıyorum. Şu anda yıllık üretimimiz 11-12 bin ton civarında, bu rakam önümüzdeki yıllarda 20-25 bin tona ulaşabilir" ifadelerini kullandı. Açıklanan 110 TL’lik alım fiyatı üreticiyi memnun etti.

Kalite ve marka çalışmaları

Yetkililer, kivi üretiminde kaliteyi artırmak amacıyla üreticilerin doğru ilaçlama ve bakım konularında bilgilendirildiğini, Çarşamba kivisinin marka değerinin her geçen gün yükseldiğini belirtti.

